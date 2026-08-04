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Мышкин о Кузнецове и Гусеве: «Лучше бы вокруг этих мастеров было больше тишины. Шум им мешает, особенно Евгению – околохоккейные истории сбивают ему фокус»

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин считает, что информационный шум вокруг форвардов Евгения Кузнецова и Никиты Гусева им мешает.

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