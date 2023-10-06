Русские двигаются упорно и терпеливо: Экс-судья в США заявил о провале санкций и "контрнаступа"

Американский журналист заявил о провале украинского контрнаступления и антироссийских санкций.Журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано поделился своим мнением о ситуации с украинским конфликтом.
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