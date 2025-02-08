Президент США Трамп запретил дрэг-квин шоу в вашингтонском Кеннеди-центре

Дрэг-квин шоу, проходившие в Мемориальном центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди (Кеннеди-центре), запретил президент США Дональд Трамп 7 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на аккаунт Трампа в соцсети Truth Social.
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