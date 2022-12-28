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Холанд после дубля «Лидсу»: «Я злился из-за пропуска ЧМ-2022. Cмотрел, как забивают и побеждают другие, и меня это подстегивало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо»

Холанд после дубля «Лидсу»: «Я злился из-за пропуска ЧМ-2022. Cмотрел, как забивают и побеждают другие, и меня это подстегивало, раздражало. Я голоднее, чем когда-либо»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался после дубля «Лидсу» (3:1) в АПЛ. «У меня есть цель по голам, но я не могу ее озвучить.

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