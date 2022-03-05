Колби – о Чимаеве: «Люблю крушить поезда хайпа. Камшот, поднимись наверх, и мы сможем поговорить»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон вновь резко высказался о Хамзате Чимаеве. Американец допустил возможность встречи со шведом чеченского происхождения в октагоне, если Хамзат одержит несколько побед над именитыми бойцами.

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