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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер назвал три ключевых фактора победы в чемпионате: «Никто сейчас не скажет, у кого все это сложится»

«Никто сейчас вам не скажет. Есть три фактора, которые должны сложиться для победы в чемпионате: надо показывать свой лучший баскетбол в нужный момент, избежать травм и быть удачливым.

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