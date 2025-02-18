С 1 марта купюры перестанут приниматься в магазинах: что это значит для покупателей Юлия ЧелкановаС 1 марта 2025 года в России вступает в силу новое правило, согласно которому магазины больше не будут принимать наличные деньги.
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