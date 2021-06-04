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Тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» побывал в Комсомольске-на-Амуре

Тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» побывал в Комсомольске-на-Амуре

На перроне прошла торжественная встреча железнодорожного состава под музыкальное сопровождение военного духового оркестра.

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