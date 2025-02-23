WSJ: Стармер может представить Трампу план о миротворцах на Украине 27 февраля

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может представить президенту США Дональду Трампу 27 февраля совместный с Францией план о размещении европейских миротворцев на Украине в случае, если РФ и Украина заключат мирное соглашение.
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