Военкоматам могут расширить доступ к данным россиян

© Виталий Тимкив/РИА Новости Минобороны подготовило проект приказа, который позволит военкоматам запрашивать больше данных о гражданах, поступающих на контрактную службу, воинские должности и в военные вузы, а также об их родственниках.
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