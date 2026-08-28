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Газета.ру

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Военкоматам могут расширить доступ к данным россиян

Военкоматам могут расширить доступ к данным россиян

 © Виталий Тимкив/РИА Новости Минобороны подготовило проект приказа, который позволит военкоматам запрашивать больше данных о гражданах, поступающих на контрактную службу, воинские должности и в военные вузы, а также об их родственниках.

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