Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Песков заявил о приближении поражения Украины

Песков заявил о приближении поражения Украины

Вооруженные силы РФ наносят эффективные системные удары по Украине. Об этом и о том, что Киев ждет поражение, рассказал в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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