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Закон, порядок, государство

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В Краснодарском крае местный житель ответит в суде за кражу и мошенничество

В Краснодарском крае местный житель ответит в суде за кражу и мошенничество

Следственным отделом ОМВД России по Гулькевичскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ «Кража» и «Мошенничество».

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