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В России изменились цены на популярный белорусский кроссовер Belgee X50+: топовые комплектации теперь стоят 2,7 и 2,8 млн рублей

В России изменились цены на популярный белорусский кроссовер Belgee X50+: топовые комплектации теперь стоят 2,7 и 2,8 млн рублей

А вот стоимость базовых версий не изменилась Белорусский бренд Belgee с сентября скорректировал российские цены на компактный кроссовер X50+.

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