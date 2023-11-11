Унижения продолжаются. В Москве запустили новый проект для интеграции мигрантов – подробности

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Свежие новости "с полей" миграционной политики. Издание "Regnum" на днях сообщило, что московские юристы и общественники запустили проект, направленный на просвещение трудовых мигрантов из Средней Азии – в области российских традиций и соблюдения нашего законодательства.