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Не только шашлыки: топ идей для отдыха в майские праздники

Не только шашлыки: топ идей для отдыха в майские праздники

Рассказываем о самых необычных способах отдохнуть в длинные выходные. 123RF/legion-media.ru Получите максимум удовольствия от весны и наслаждайтесь всем, что с ней связано: теплой погодой, буйством зелени, а также майскими праздниками.

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