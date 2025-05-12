Благопристойная мода объединит дизайнеров из разных стран на подиуме KazanForum

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» 14 мая 2025 года в Казани состоится показ Modest Fashion Day – знаковое событие в мире благопристойной моды.
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