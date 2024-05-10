Боец Федор Емельяненко похвалил ММА-промоушены за отношение к россиянам

Четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион по смешанным единоборствам под эгидой различных организаций Федор Емельяненко высказался о международных ограничениях в отношении российских спортсменов.
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