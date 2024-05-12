«Ситилинк» уволил сотни сотрудников на фоне падения выручки и прибыли

В сети розничных магазинов электроники «Ситилинк» (входит в ГК «Мерлион») начались сокращения сотрудников, а некоторые подразделения для оптимизации стали объединяться с Merlion, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
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