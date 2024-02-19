Тухель об удалении Упамекано в игре с «Бохумом»: «Это не было ударом по лицу – он просто выпрыгивал, широко расставив руки. А как насчет нашего 11-метрового? Эпизод выглядел еще хуже» 

«Я с ним еще не разговаривал. Конечно, это крайне огорчает. Мы планировали, что сегодня он сыграет лишь 30 минут, но Нус [Мазрауи] получил травму, и Упа был единственным, кто мог сыграть справа в обороне.
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