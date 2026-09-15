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Курские новости

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В Курске из-за аварии временно отключат холодную воду

В Курске из-за аварии временно отключат холодную воду

Временно без холодной воды останутся дома на проспекте Дружбы, проезде Сергеева и улице Орловской. Работы начнутся в 10:30 и продлятся до устранения неисправности.

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