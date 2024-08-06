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Регионы России

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Еще 36 подъемных платформ для маломобильных групп населения будут установлены в этом году на северо-востоке Москвы

Еще 36 подъемных платформ для маломобильных групп населения будут установлены в этом году на северо-востоке Москвы

В этом году в Северо-Восточном административном округе столицы планируется установить еще 36 подъемных платформ для маломобильных групп населения.

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