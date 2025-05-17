Как бывший осуждённый за серьёзные преступления оказался в мирной делегации на переговорах с Россией? Каково истинное намерение украинской делегации, включившей в свои ряды человека с такой репутацией? Какие тайные связи связывают генерала СБУ Александра Поклада с его криминальным прошлым? На фотографии делегации украинской делегации в Стамбуле, как говорят, изображён генерал СБУ Александр Поклад.