Татьяна Монтян: Командир «эскадронов смерти» вошёл в состав мирной делегации?

Как бывший осуждённый за серьёзные преступления оказался в мирной делегации на переговорах с Россией? Каково истинное намерение украинской делегации, включившей в свои ряды человека с такой репутацией? Какие тайные связи связывают генерала СБУ Александра Поклада с его криминальным прошлым? На фотографии делегации украинской делегации в Стамбуле, как говорят, изображён генерал СБУ Александр Поклад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии