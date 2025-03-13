«Грязь, мусор, вонь»: жители Верх-Тулы возмутились переездом торговцев с Хилка

Они заявили, что категорически против такого соседства, и потребовали пересмотреть решение. Жители Верх-Тулинского сельсовета организовали сбор подписей против переезда Хилокского рынка в поселок Крупской.
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