Деревенские семейные истории редко начинаются с громких событий. Обычно всё происходит тихо: кто-то рано утром открывает калитку, кто-то ставит на печь чугунок, кто-то возвращается с дальней дороги спустя много лет.
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