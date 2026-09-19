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Деревенские семейные истории

Деревенские семейные истории

Деревенские семейные истории редко начинаются с громких событий. Обычно всё происходит тихо: кто-то рано утром открывает калитку, кто-то ставит на печь чугунок, кто-то возвращается с дальней дороги спустя много лет.

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