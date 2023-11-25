5 блюд из рыбы, перед которыми невозможно устоять

Жареная, тушёная, запечённая в духовке или на гриле, отварная, маринованная, солёная, копчённая, с гарниром и как самостоятельное блюдо – рыба, которая нравится, увы, не многим, но при этом вызывает зверский аппетит у тех, кто к ней неравнодушен.