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Америке нужна революция!

Америке нужна революция!

В Нью-Йорке "Революционные коммунисты Америки" призывают к коммунистической революции в США. Портреты товарища Ленина присутствуют.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это должна быть Великая Социалистическая Американская революция!! Нудельманшу вместе  с Хилари Клинтон - в топку паровоза!!👎👎👎👎
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15 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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13 час.
Светлана Позднякова
Оооочень понравилось ваше мнение!!По-моему очень разумно!!!👍👍👍🤣
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12 час.

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