В облцентре проходит акция помощи приютам для животных «Лучший друг»

Сбор корма и лекарств для подопечных смоленских приютов продолжает "Единая Россия" Жители Смоленской области могут помочь приютам для бездомных животных в рамках акции «Лучший друг» партпроекта «Единой России» Защита животного мира».
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