На севере Красноярского края в преддверии Дня Героев Отечества сотрудники полиции и общественники встретились со слушателями полицейского класса

В Дудинской средней школе № 3 прошла лекция приуроченная празднованию Дня Героев Отечества, в рамках которой заместитель начальника ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району подполковник внутренней службы Никита Володин и представитель Общественного совета Валентина Ланшина рассказали учащимся полицейского класса о мужестве и героизме сотрудников органов внутренних дел Красноярского края в годы Великой Отечественной войны.