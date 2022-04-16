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Беженцы бывают разные: как их сортируют в странах Запада

Беженцы бывают разные: как их сортируют в странах Запада

Страны Запада, которые во всю силу лёгких кричат о поддержке Украины и активно продают ей оружие (часто залежавшееся на складах), как оказалось, вовсе не хотят помогать реально реальным людям, предоставляя им кров, еду и социальные гарантии.

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