Кстати, команда Новоаннинского района по шахматному турниру представлена воспитанниками педагога дополнительного образования Центра молодёжи Сергея Кравченко.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Кстати, команда Новоаннинского района по шахматному турниру представлена воспитанниками педагога дополнительного образования Центра молодёжи Сергея Кравченко.