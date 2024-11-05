Истории с лекцией иноагента Архангельского* в Екатеринбурге и изданием книги Гениса* напоминают: вопрос с заработками иноагентов в России так до сих пор и не решён.
"Ельцин Центр" никого не боится? История с лекцией иноагента в Екатеринбурге напоминает - вопрос с заработками иноагентов не решён
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
Либеральный мусор надо отправлять в солнечный Магадан.
Ответить
1 час.
Л
Лавров
Ельцин-центр был, есть и будет до тех пор, пока его поддерживают, видимо, возможно, так Кремль выявляет лояльных Ельцин-центру, чтобы знать с кем бороться и кого поддерживать, а нам, конечно, сложно во всем этом разобраться, но понять необходимо, т.к. от каждого из нас, по большому счету, зависит будущее нашей Родины.
Ответить
46 мин.
ninikooo Митусова
А в книжных издательствах вообще существует цензура?! Судя по тому, что в прошлом году литературную премию получила лесбиянка за книгу о своем много трудном пути- нет. А зря. Попадаются такие « опусы в « неокрепшие» души и пойдут они неверной дорогой. Почему из Ельцин- центра не сделать досугово- творческий центр для всех поколений- от детей- до пенсионеров?
Ответить
37 мин.
Свежие комментарии