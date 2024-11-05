"Ельцин Центр" никого не боится? История с лекцией иноагента в Екатеринбурге напоминает - вопрос с заработками иноагентов не решён

Л

Лавров

Ельцин-центр был, есть и будет до тех пор, пока его поддерживают, видимо, возможно, так Кремль выявляет лояльных Ельцин-центру, чтобы знать с кем бороться и кого поддерживать, а нам, конечно, сложно во всем этом разобраться, но понять необходимо, т.к. от каждого из нас, по большому счету, зависит будущее нашей Родины.