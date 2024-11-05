Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Борис Выдрин
    Но есть ещё возможность и прозреть. Неисповедимы пути господни.Поперёк предков
  • Владимир Соколов
    бегут, еще как бегут))к любовникам, к детям к кому угодно, но только подальше от этого хорошего😂Холостых и развед...
  • Владимир Соколов
    какая же баба откажется от ништяков в пользу детей?))хрен такую найдешь))Холостых и развед...

"Ельцин Центр" никого не боится? История с лекцией иноагента в Екатеринбурге напоминает - вопрос с заработками иноагентов не решён

"Ельцин Центр" никого не боится? История с лекцией иноагента в Екатеринбурге напоминает - вопрос с заработками иноагентов не решён

Истории с лекцией иноагента Архангельского* в Екатеринбурге и изданием книги Гениса* напоминают: вопрос с заработками иноагентов в России так до сих пор и не решён.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Либеральный мусор надо отправлять в солнечный Магадан.
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1 час.
Л
Лавров
Ельцин-центр был, есть и будет до тех пор, пока его поддерживают, видимо, возможно, так Кремль выявляет лояльных Ельцин-центру, чтобы знать с кем бороться и кого поддерживать, а нам, конечно, сложно во всем этом разобраться, но понять необходимо, т.к. от каждого из нас, по большому счету, зависит будущее нашей Родины.
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46 мин.
ninikooo Митусова
А в книжных издательствах вообще существует цензура?! Судя по тому, что в прошлом году литературную премию получила лесбиянка за книгу о своем много трудном пути- нет. А зря. Попадаются такие « опусы в « неокрепшие» души и пойдут они неверной дорогой. Почему из Ельцин- центра не сделать досугово- творческий центр для всех поколений- от детей- до пенсионеров?
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37 мин.

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