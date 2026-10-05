О связанных с отопительным сезоном схемах мошенников предупредили россиян

Во время начала отопительного сезона и перед ним мошенники под видом "подтверждения заявки" на подключение тепла, согласования визита мастера, поверки счетчика, проверки задолженности или перерасчета выманивают у граждан коды из СМС, предлагают перейти по ссылке или установить стороннее приложение.
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