О связанных с отопительным сезоном схемах мошенников предупредили россиян

Во время начала отопительного сезона и перед ним мошенники под видом "подтверждения заявки" на подключение тепла, согласования визита мастера, поверки счетчика, проверки задолженности или перерасчета выманивают у граждан коды из СМС, предлагают перейти по ссылке или установить стороннее приложение.