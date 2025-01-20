Новости СВО: Армия России освободила Воздвиженку, продолжает охват Покровска, добивает последний узел обороны ВСУ в Дзержинске Воздвиженка – наша! В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики, сообщает Телеграм-канал «Аналитическая служба Донбасса» со ссылкой на Министерство обороны России.
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