Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Новости СВО: Армия России освободила Воздвиженку, продолжает охват Покровска, добивает последний узел обороны ВСУ в Дзержинске

Новости СВО: Армия России освободила Воздвиженку, продолжает охват Покровска, добивает последний узел обороны ВСУ в Дзержинске

Новости СВО: Армия России освободила Воздвиженку, продолжает охват Покровска, добивает последний узел обороны ВСУ в Дзержинске Воздвиженка – наша! В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики, сообщает Телеграм-канал «Аналитическая служба Донбасса» со ссылкой на Министерство обороны России.

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