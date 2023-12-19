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Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV доли в российских активах

Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV доли в российских активах

Президент России Владимир Путин подписал указы о введении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в ответ на западные санкции, которыми он фактически передал под российский контроль доли немецкой компании Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных предприятиях с «Газпромом».

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