Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV доли в российских активах

Президент России Владимир Путин подписал указы о введении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в ответ на западные санкции, которыми он фактически передал под российский контроль доли немецкой компании Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных предприятиях с «Газпромом».