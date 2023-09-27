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Власти Польши проверит эмигрировавшего в Канаду украинского эсэсовца на участие в геноциде поляков

Власти Польши проверит эмигрировавшего в Канаду украинского эсэсовца на участие в геноциде поляков

В Польше прокуроры проверят, принимал ли участие в геноциде польского населения Львовщины бывший украинский эсэсовец Ярослав Гунько (Хунка), который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина».

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