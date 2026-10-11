Ормуз ушел в тень

Транзит через Ормузский пролив восстановился примерно на две трети от довоенного уровня. Но цена на нефть держится на отметке 100 долларов за баррель и падать не собираетсяAMIRHOSEIN KHORGOOI:ISNA VIA AP Нефть через Ормузский пролив везут малыми партиямичитайте на monocle.