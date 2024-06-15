Способы полива атмосферной тилландсии: продлеваем жизнь растению

Рассказываем о двух основных способах ухода за красивым и капризным растением. 123RF/legion-media.ru Атмосферная тилландсия привлекает любителей растений своим изобилием форм, красивым цветением и непокорным характером.
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