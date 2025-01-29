МИГРАНТЫ. 10 ЛЕТ ДО ПРАВА НА ПОГОНЫ - МНОГО ИЛИ МАЛО?

Владимир Еремеев Если эти думские "старцы" будут волокитить принятие закона хотя бы в таком виде - провести плебисцит по вопросу роспуска думы. А то вон как быстро приняли закон о повышении пенсионного возраста, сразу в двух чтениях.

РМ Раиса Мелькумова Если так будем топтаться на месте с принятием закона, то через 10 лет, Россия будет на 50 процентов мусульманская…Чего ждет власть?