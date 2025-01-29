ДМИТРИЙ РОМАШОВ В Государственную Думу РФ партией "Справедливая Россия" внесён законопроект, предлагающий для "новых граждан РФ", желающих поступить на службу в МВД РФ, 10-летний "ценз оседлости".
МИГРАНТЫ. 10 ЛЕТ ДО ПРАВА НА ПОГОНЫ - МНОГО ИЛИ МАЛО?
Комментарии
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Владимир Еремеев
Если эти думские "старцы" будут волокитить принятие закона хотя бы в таком виде - провести плебисцит по вопросу роспуска думы. А то вон как быстро приняли закон о повышении пенсионного возраста, сразу в двух чтениях.
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3 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Если так будем топтаться на месте с принятием закона, то через 10 лет, Россия будет на 50 процентов мусульманская…Чего ждет власть?
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2 час.
L
Ledi
Дурдума что ещё придумает? А нужны ли нам такие депутаты?
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1 мин.
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