МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. На Украине получили пугающие письма из Соединенных Штатов, в Еврокомиссии признали, что отказ от российских энергоресурсов слишком дорого обошелся Западу, а пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал разговор Путина и Трампа.
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