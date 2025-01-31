Киев получил пугающее письмо с указом Трампа: главное за сутки

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. На Украине получили пугающие письма из Соединенных Штатов, в Еврокомиссии признали, что отказ от российских энергоресурсов слишком дорого обошелся Западу, а пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал разговор Путина и Трампа.