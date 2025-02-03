Панама прекратит участие в инициативе КНР

Информировал о принятом решении глава государства. «Панама не будет продлевать свое соглашение с китайской инициативой «Один пояс — один путь», когда срок его действия истечёт», - отметил иностранный политик.
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