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Маррей об уходе из тенниса: «Не хочу, чтобы то, что произошло в Queen’s Club, стало моим последним появлением на корте»

Маррей об уходе из тенниса: «Не хочу, чтобы то, что произошло в Queen’s Club, стало моим последним появлением на корте»

«Все обсуждения и разговоры с командой сводились к тому, что я не собираюсь играть после этого лета. Конечно, я поговорил с семьей, и мы запланировали совместный отдых на неделе после Олимпиады.

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