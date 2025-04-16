Скандальное заявление: РПЦ осудила превращение Пасхи в пиршество Юлия ЧелкановаВ преддверии одного из самых значимых христианских праздников, Пасхи, зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил свою озабоченность по поводу того, как некоторые люди воспринимают этот день.