Главные отличия «советской» колбасы от нынешней названы экспертом Ирэн ОрлонскаяПо информации, россияне в настоящее время потребляют мясные изделия на уровне развитых стран, достигая 83 килограммов на человека в год.
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