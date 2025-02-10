Вице-премьер Госсовета КНР призвал сделать все возможное для поиска и спасения пропавших без вести в результате схода оползня на юго-западе Китая

Чэнду, 9 февраля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун подчеркнул необходимость приложения всех усилий по поиску и спасению пропавших без вести людей после схода оползня, который произошел в субботу в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, а также по предотвращению вторичных катастроф.