Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Вице-премьер Госсовета КНР призвал сделать все возможное для поиска и спасения пропавших без вести в результате схода оползня на юго-западе Китая

Чэнду, 9 февраля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун подчеркнул необходимость приложения всех усилий по поиску и спасению пропавших без вести людей после схода оползня, который произошел в субботу в провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, а также по предотвращению вторичных катастроф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх