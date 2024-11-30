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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лоран Мекьес о Лоусоне: «Когда появляются слухи о том, что наши пилоты могут перейти в другую команду – для «РБ» это хорошая новость»

Руководитель «РБ» Лоран Мекьес прокомментировал слухи о том, что главными претендентами на место в «Ред Булл» в следующем году являются Лиам Лоусон и Франко Колапинто.

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