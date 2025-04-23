Генерал Росгвардии арестован по делу о крупном мошенничестве

Глава департамента цифрового развития и защиты информации ведомства Михаил Варенцов попал в СИЗО по ходатайству следствияАрестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов, сообщает источник ТАСС.
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