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Генерал Росгвардии арестован по делу о крупном мошенничестве

Генерал Росгвардии арестован по делу о крупном мошенничестве

Глава департамента цифрового развития и защиты информации ведомства Михаил Варенцов попал в СИЗО по ходатайству следствияАрестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов, сообщает источник ТАСС.

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