Олжас Бектенов проверил систему водообеспечения Алматы

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Алматы. Основная цель – контроль исполнения поручений Главы государства по модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, поддержке предпринимательства и укреплению индустриального каркаса, передает inAlmaty.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии