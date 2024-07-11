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Олжас Бектенов проверил систему водообеспечения Алматы

Олжас Бектенов проверил систему водообеспечения Алматы

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Алматы. Основная цель – контроль исполнения поручений Главы государства по модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, поддержке предпринимательства и укреплению индустриального каркаса, передает inAlmaty.

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