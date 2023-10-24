Кемеровская ГИБДД напомнила водителям и пешеходам об опасностях первого снега

В ближайшие дни ожидаются нестабильные погодные условия, резкое похолодание будет сменяться повышением температуры, что грозит возникновением гололедицы, продолжится выпадение осадков в виде снега, усиление ветра.
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