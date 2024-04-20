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ИЗВЕСТИЯ iz

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Журналист Пегов назвал гибель Еремина болью для каждого военкора

Журналист Пегов назвал гибель Еремина болью для каждого военкора

Гибель при выполнении профессиональных обязанностей в зоне спецоперации военного корреспондента «Известий» Семена Еремина является болью для каждого военкора и неравнодушного к событиям конфликта на Украине, рассказал 20 апреля журналист Семен Пегов.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Это и наша боль.
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