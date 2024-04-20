Журналист Пегов назвал гибель Еремина болью для каждого военкора

Гибель при выполнении профессиональных обязанностей в зоне спецоперации военного корреспондента «Известий» Семена Еремина является болью для каждого военкора и неравнодушного к событиям конфликта на Украине, рассказал 20 апреля журналист Семен Пегов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии