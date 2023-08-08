Существование квантовой суперхимии доказано

Ученые Чикагского университета объявили о первом экспериментальном доказательстве существования квантовой суперхимии — явлении, при котором частицы в одном и том же квантовом состоянии подвергаются коллективной ускоренной химической реакции.
Ученые Чикагского университета объявили о первом экспериментальном доказательстве существования квантовой суперхимии — явлении, при котором частицы в одном и том же квантовом состоянии подвергаются коллективной ускоренной химической реакции.
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