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Существование квантовой суперхимии доказано

Существование квантовой суперхимии доказано

Ученые Чикагского университета объявили о первом экспериментальном доказательстве существования квантовой суперхимии — явлении, при котором частицы в одном и том же квантовом состоянии подвергаются коллективной ускоренной химической реакции.

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